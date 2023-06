MADINAH - Jemaah haji lansia atau yang merasa kurang fit kondisinya disarankan menggunakan jasa kursi roda, atau skuter elektrik saat menjalani ibadah thawaf atau sai di Masjidil Haram. Namun, jemaah diminta menggunakan jasa penyewaan resmi dari Masjidil Haram.

Penggunaan alat bantu tidak akan memengaruhi syarat sah ibadah thawaf dan sai yang dilakukan. Penegasan itu disampaikan konsultan Ibadah Haji PPIH KH Ahmad Wazir Ali. Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang menegaskan melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan skuter ada landasan dalilnya.

"Ada dalilnya. Beliau (Nabi Muhammad SAW) pernah menjalankan tawaf dengan naik Unta dan menyalami Hajar Aswad dengan tongkatnya," terang Kiai Wazir kepada wartawan yang tergabung dalam kepanitiaan PPIH Arab Saudi, Jumat (02/06/2023) di Madinah.

Namun, Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah Kholilurahman menghimbau jemaah menggunakan jasa kursi roda yang disediakan petugas Masjidil Haram. Himbauan tersebut menyusul ada 4 jemaah lansia yang menggunakan kursi roda dihentikan penjaga Masjidil Haram karena menggunakan jasa pendorong ilegal saat tawaf pada Minggu (4/6).

”Jika menggunakan jasa yang tidak resmi, petugas masjid bisa menghentikan,” katanya.

Kelima jemaah lansia itu berasal dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sebelum menyelesaikan thawaf, penjaga Masjidil Haram mendatangi kelima jemaah tersebut. Lima orang pendorong kursi roda yang tidak diketahui identitasnya itu langsung kabur meninggalkan jemaah. Akibatnya, lima jemaah terdiam di atas kursi roda di lintasan thawaf.

Mereka sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan. Petugas haji dari perlindungan jamaah kemudian bernegosiasi dengan penjaga Masjidil Haram.

Follow Berita Okezone di Google News

Dari sana diketahui jika jemaah tersebut menggunakan jasa kursi roda ilegal. Kelima jemaah itu pun diizinkan melanjutkan thawaf menggunakan jasa kursi roda resmi yang disediakan Masjidil Haram.

Dia menambahkan, saat ini di Masjidil Haram tersedia sewa resmi jasa kursi roda. tarifnya, untuk paket umrah dan Sai 350 riyal sekitar Rp1.4 juta per orang. Sedangkan untuk thawaf saja, 175 hingga 250 riyal (Rp695 ribu - Rp993 ribu) per orang. Jika Sai saja maka 150 riyal (Rp596 ribu) per orang.

Selain kursi roda, juga tersedia jasa sewa skuter dengan tarif lebih murah. Paket umroh dan sai tarifnya 115 riyal (Rp457 ribu) per orang. Sedangkan untuk thawaf 57,5 riyal dan untuk sai 57,5 riyal atau Rp225 ribu per orang