MADINAH - Duka kembali menyelimuti jamaah haji Indonesia. Jamaah haji asal Jakarta Bekasi (JKS 7) bernama Aminah Ayu Sunarta 64 tahun meninggal dunia karena mengalami gangguan pernapasan pada Selasa malam waktu Arab Saudi (WAS). Aminah meninggal di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah.

"Hingga hari ini kita dapatkan informasi jamaah kita yang meninggal 5 orang," kata Kepala Daker Madinah Zaenal Muttaqin di Madinah, Rabu (31/5/2023).

Zaenal mengatakan, semua jamaah yang meninggal akan dimakamkan di Baqi termasuk Aminah. "Kita dari pemerintah Indonesia mengupayakan semua jamaah Indonesia dimakamkan di makam Baqi, bekerja sama Muassasah, dan pengurus Masjid Nabawi, yang 4 sudah dimakamkan di Baqi, " tambahnya.

Aminah masuk asrama haji Bekasi Jumat (26/5/2023). Bersama 399 jamaah lain, Aminah tiba di Madinah pada Sabtu (27/5/2023), dengan maskapai Saudia Airlnes, SV- 5047. Selama 5 hari di Madinah, Aminah menginap di Makarem Al Mahbuba, Sektor III Madinah Garbiyah.

Pihaknya berharap seluruh calon haji Indonesia dalam kondisi sehat, sehingga bisa menjalankan ibadah haji hingga selesai. "Kami berharap jamaah lainnya dalam kondisi sehat dan tetap bisa melaksanakan ibadah haji," kata Zaenal.

Kasi Layanan Penghubung Kesehatan Daker Madinah dr Desnita yang mengatakan Aminah meninggal karena gangguan pernafasan.

"Usianya 64 tahun, penyebabnya respiratory disease atau pneumonia di King Fahd. Infeksinya bukan pernafasan biasa ya, ini di paru," katanya.

Sebelum Aminah, empat jamaah haji lain yang wafat adalah Achmad Suhandak Riduwan (SUB 9), Lengen Delem Dussalam (SUB 1), Ibnu Sahid bin Dasir (SUB 2) dan Suprapto Tarlim Kerto Wijoyo (SOC 3).