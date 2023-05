MADINAH - Peningkatan aktivitas kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Azis akan terjadi hari ini, Sabtu (27/5/2023). Total ada 18 penerbangan dengan 6.948 jemaah akan mendarat di Madinah. Ini merupakan jumlah terbesar sejak penerbangan pertama pada Rabu (24/5/2023).

Berdasarkan data Siskohat, saat ini sudah ada 18.181 jemaah yang memadati madinah. Mereka berasal dari 47 kloter sejak pendaratan pertama. Jemaah tertinggi berasal dari Embarkasi JKG (Jakarta Pondok Gede) dengan 4.208 jemaah yang sudah tiba. Diikuti SUB (Surabaya) dengan 3.087 jemaah telah berada di Madinah.

Sampai hari ketiga kemarin, baru enam embarkasi yang telah menerbangkan jemaah. Selain JKG dan SUB, embarkasi lainnya adalah SOC (Solo), UPG (Ujung Pandang), BTJ (Aceh), KNO (Kualanamo), BTH (Batam), JKS (Jakarta Bekasi). "Kalau kita lihat dari sisi prosentase yang rencananya akan tiba di Arab Saudi itu ada 530 kloter, sehingga belum ada 50% dari jumlah keseluruhan rencana penerbangan ke Arab Saudi," kata Kadaker Bandara Haryanto.

Hari ini, sekitar 18 kloter dari 10 embarkasi kembali tiba di Madinah. Jadwal pertama kedatangan sudah dimulai pukul 00.30 WAS diawali dari embarkasi JKS 06 (Jakarta Bekasi). Diikuti SUB 07, JKG 11, SUB 08 dan BTH 06. Menariknya ada dua embarkasi yang telah memulai debut menerbangkan jemaah ke Madinah.

Pertama adalah embarkasi Balikpapan (BPN) 01 dan PLM 01 (Palembang). Sedangkan embarkasi lain seperti MES (Medan), PDG (Padang), BDJ (Banjarmasin), LOB (Lombok) dan KJT (Kertajati). Haryanto mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi dan perbaikan terkait pelayanan yang diberikan kepada jemaah.

"Untuk kasus yang ada masih sama seperti sebelumnya. Dimana jemaah membawa barang barang yang dianggap berlebihan. Tapi setelah diberikan penjelasan pihak bandara bisa menerimanya dan jemaah bisa melanjutkan penerbangan," tandas Haryanto.

Berikut jadwal kedatangan jemaah haji gelombang pertama pada hari keempat, Sabtu, 27 Mei 2023.

1. Embarkasi JKS 06 tiba pukul 00.30 WAS

2. Embarkasi SUB 07 tiba pukul 01.50 WAS

3. Embarkasi JKG 11 tiba pukul 01.55 WAS

4. Embarkasi SUB 08 tiba pukul 04.25 WAS

5. Embarkasi BTH 06 tiba pukul 05.15 WAS

6. Embarkasi BPN 01 tiba pukul 06.00 WAS

7. Embarkasi SUB 09 tiba pukul 06.25 WAS

8. Embarkasi SOC 09 tiba pukul 07.00 WAS

9. Embarkasi SOC 010 tiba pukul 09.30 WAS

10. Embarkasi BTJ 04 tiba pukul 09.55 WAS

11. Embarkasi UPG 05 tiba pukul 12.35 WAS

12. Embarkasi KNO 04 tiba pukul 14.35 WAS

13. Embarkasi JKS 07 tiba pukul 16.00 WAS

14. Embarkasi PLM 01 tiba pukul 17.25 WAS

15. Embarkasi JKG 012 tiba pukul 18.50 WAS

16. Embarkasi SOC 011 tiba pukul 21.30 WAS

17. Embarkasi JKS 08 tiba pukul 22.10 WAS

18. Embarkasi BTH 07 tiba pukul 22.55 WAS

(kha)

