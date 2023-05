MADINAH - Berusia 119 tahun, Harun bin Senar menjadi jamaah haji tertua asal Indonesia pada musim haji 2023. Rencana kedatangan jamaah asal Madura ini langsung mendapat perhatian dari banyak pihak.

Pada Jumat (26/5) dini hari sekitar pukul 03.30 waktu Arab Saudi (WAS), jamaah asal Madura itu mulai keluar dari pintu kedatagan Terminal Zero di lantai -1 Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Azis, Madinah. Pesawat yang ditumpangi SV 5034 mendarat di Madinah pukul 02.30 WAS.

Keluar menggunakan kursi roda, tidak terlihat kelelahan di wajahnya. Dia masih menebar senyum dan melambaikan tangan ke wartawan yang menunggunya. Harun mengaku kondisi dirinya sangat sehat. Apakah bisa jalan? "Bisa..." katanya.

Ketika diminta berdiri, dia juga langsung berdiri tegak. Tidak lama, tapi cukup untuk memperlihatkan jika kondisinya baik-baik saja. Setelah itu, Mbah Harun didorong menuju bus yang akan mengantarnya.

Mbah Harun kembali memperlihatkan kondisinya baik-baik saja saat akan naik ke bus. Dibantu berdiri dari kursi roda, Mbah Harun perlahan naik, menjejakkan kaki satu demi satu di tangga dengan dipegang petugas dari depan dan belakang berpegangan handle di sisi kanan pintu bus nomor 10 yang membawanya ke hotel. Mbah Harun duduk di kursi paling depan sebelah kiri.

Follow Berita Okezone di Google News

(erh)

Sebelumnya 1 1 Pasutri...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.