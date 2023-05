JAKARTA - Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan tengah menerapkan pelayanan satu atap (One Stop Service) di seluruh asrama haji embarkasi dan asrama haji antara di Indonesia. Pelayanan tersebut akan mulai diberlakukan pada musim haji tahun ini guna menghindari kelelahan para jamaah.

Pelayanan Satu Atap adalah pola pelayanan kepada jemaah haji Regular yang dilakukan pada satu tempat/lokasi yang dikoordinir secara terpadu yang terdiri dari beberapa unit kerja terkait sesuai kewenangannya masing-masing.

"Pelayanan Satu Atap kepada Jemaah Haji Reguler dapat diberlakukan di Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Antara. Pelayanan Satu Atap hanya dapat dilakukan kepada jamaah Haji yang sudah memiliki lembar Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA),”ujar Saiful dikutip dalam laman resmi Kemenag, Kamis (11/5/2023).

Pelayanan ini, lanjutnya juga akan menghindari kelelahan jamaah haji usai melakukan perjalanan dari daerahnya masing-masing. “Fungsi asrama haji sebagai karantina yaitu mempersiapkan kondisi fisik jemaah haji sebelum beribadah fisik,”katanya.

Dia mengakui selama ini layanan kepada jemaah haji oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Asrama Haji Embarkasi/Antara masih berbeda-beda atau menggunakan 2 tahap. Terutama dalam layanan pemeriksaan akhir Kesehatan, layanan gelang identitas, layanan paspor dan layanan living cost.

“Tahap pertama layanan akhir Kesehatan dan tahap kedua layanan gelang identitas, layanan paspor dan layanan living cost, dengan waktu yang berbeda,”ujar Saiful.

Sehingga dalam pelayanan satu atap kepada jemaah haji nantinya akan berlangsung penerimaan dengan metode First Come First Serve. Dimana diberikan kepada jemaah haji di gedung penerimaan. Dimulai dari kedatangan jemaah haji sampai dengan jemaah haji keluar dari gedung penerimaan.

"Jadi, jemaah sudah menyelesaikan seluruh layanan admistrasi dan kesehatannya baru mereka beristirahat dikamarnya masing-masing untuk mempersiapkan penerbangan ke Tanah Suci keesokan harinya,”ungkap Mantan Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta ini.