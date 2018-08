Pemulangan Jamaah Haji Indonesia pada Hari Pertama Terjadwal 13 Kloter

JEDDAH – Pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang I akan dimulai Senin 27 Agustus 2018 pagi. Kloter 1 yang akan terbang dari Bandara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah adalah Palembang (PLM-1).

Sesuai prosedur pemulangan, jamaah haji diberangkatkan dari hotel pada 8 jam sebelum lepas landas. PLM-1 diberangkatkan dari hotel di wilayah Misfalah pukul 00.15 waktu Arab Saudi (WAS) menggunakan 10 bus Saptco.

Jamaah haji asal PLM-1 berjumlah 450 orang dan dijadwalkan terbang pukul 08.15 dan akan tiba di Palembang pukul 21.55 WIB hari yang sama. Penerbangan PLM-1 menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV-5120.

Selain PLM-1, sebanyak 12 kolter juga akan terbang ke Tanah Air dari 7 debarkasi. Selengkapnya pemulangan jamaah haji Indonesia terjadwal sebagai berikut, sebagaimana Okezone kutip dari Kemenag.go.id, Senin (27/8/2018):

1. PLM-1 dijadwalkan take off pukul 08.15 WAS.

2. SUB-1 dijadwalkan take off pukul 09.45 WAS.

3. JKS-1 dijadwalkan take off pukul 10.05 WAS.

4. PDG-1 dijadwalkan take off pukul 11.20 WAS.

5. JKS-2 dijadwalkan take off pukul 12.05 WAS.

6. JKG-1 dijadwalkan take off pukul 13.20 WAS.

7. SUB-3 dijadwalkan take off pukul 13.45 WAS.

8. SUB-2 dijadwalkan take off pukul 14.05 WAS.

9. BTH-1 dijadwalkan take off pukul 14.15 WAS.

10. SOC-1 dijadwalkan take off pukul 17.30 WAS.

11. UPG-1 dijadwalkan take off pukul 20.30 WAS.

12. SOC-2 dijadwalkan take off pukul 21.30 WAS.

13. SOC-3 dijadwalkan take off pukul 22.50 WAS.

(han)