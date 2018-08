Dilepas Dubes, Jamaah Kloter 001 Palembang Awali Kepulangan ke Tanah Air

MAKKAH -- Duta Besar (Dubes) RI untuk Arab Saudi Agus Maftuf Abegabriel melepas sekira 450 jamaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Palembang yang berasal dari kloter PLM-001 yang diberangkatkan pertama kalinya ke Tanah Air, Senin (27/8/2018).

Mereka akan berangkat menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines dan diharapkan tiba di Tanah Air pada Senin malam.

Hadir dalam kesempatan ini Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali, dan Inspektur Jenderal Kemenag Nur Kholis Setiawan. Selain itu hadir juga Kepala Daerah Kerja Makkah Endang Jumali serta sejumlah petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Pantauan Okezone, tampak sejumlah petugas PPIH membantu jamaah memasukan barang ke dalam bus untuk Selanjutny bergerak menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi.

Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali mengatakan, dengan melihat fenomena yang ada ini, insya Allah mereka akan mendapat predikat haji mabrur.

"Kalau sudah mendapatkan predikat itu kan harus dipelihara samapai sepanjang hayatnya. Indikatornya dilihat dari proses perjalanannya, kalau di keseharian pasca haji di Tanah Air amal ibadahnya meningkat itulah kemabruran," kata Nizar dihadapan ratusan jamaah.

Sementara Dubes Agus Maftuh menambahkan, jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang sangat dimanjakan oleh Saudi. “Sebab menurut penilaian mereka, dalam hal ini Gubernur Makkah, jemaah yang paling rapi, bagus dan disiplin adalah jemaah haji Indonesia,” tandasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

“Terima kasih atas kerapian, kesopanan dan kedisiplinan yang telah ditunjukkan selama di Tanah Suci,“ ujarnya.

Hari pertama kepulangan jamaah diikuti 15 kloter atau 6.026 jemaah. Untuk PLM-001 akan diterbangkan Senin (27/08) pukul 08.15 WAS, disusul Kloter 1 Debarkasi Surabaya pada pukul 09.45 WAS yang membawa 450 jamaah.

Selepas itu, menyusul penerbangan Kloter 1 Debarkasi Jakarta-Bekasi pada 10.05 WAS dan Kloter 1 Debarkasi Padang pada pukul 11.20 WAS. Hari perdana kepulangan gelombang pertama ditutup Kloter 13 Debarkasi Solo yang terbang dari Jeddah pukul 22.05 WAS.

Semua kloter gelombang pertama akan diterbangkan kembali ke Tanah Air melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah.

Selepas kloter tersebut, akan bertolak juga Kloter 14 Embarkasi Surabaya kira-kira satu jam setelahnya. Menyusul kemudian Kloter 11 Jakarta-Bekasi, Kloter 1 Padang, Kloter 14 Jakarta Bekasi, dan Kloter 3 Jakarta-Pondok Gede.

Sebanyak 12 kloter akan diberangkatkan pada hari pertama kepulangan tersebut. Kloter 7 Embarkasi Makassar dan Kloter 6 Embarkasi Solo akan jadi penutup gelombang kepulangan pertama pada Senin malam. Gelombang kepulangan perdana dari Jeddah dilakukan bertahap hingga 9 September nanti.

Jamaah-jamaah yang dipulangkan lebih awal dari Jeddah tersebut sebelumnya telah menghabiskan awal musim haji di Madinah selama sepekan lebih.

Sementara di bandara, jamaah juga akan diperiksa dan disesuaikan berat barang bawaannya agar tak melebihi batas yang disyaratkan pihak maskapai. Sementara jamaah yang ke Madinah akan diberangkatkan menggunakan bus dari Makkah mulai Jumat, 31 Agustus.

