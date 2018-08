Keistimewaan Mina, Tempat Bersejarah Nabi Ibrahim dan Ismail Kalahkan Godaan Iblis

JAKARTA - Setelah seluruh jemaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya menuju Mina. Mina adalah tempat di mana Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya Ismail AS. Sebelum sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba iblis datang menggoda Nabi Ismail AS agar menghentikan niatnya itu.

Namun dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT, Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Ia tahu kalau tujuan iblis pada hakikatnya untuk mengajak melanggar perintah Allah. Karena itu, Ibrahim kemudian mengambil tujuh batu kerikil dan melemparnya ke iblis. Inilah yang disebut Jamrah Ula.

Tak berhasil mempengaruhi Ibrahim AS, iblis lalu datang membujuk Siti Hajar jika sebagai seorang ibu pasti tak akan sampai hati mengetahui buah hatinya dikorbankan. Tapi Hajar menolak dan melempari iblis dengan batu kerikil. Lokasi pelemparan Hajar itu kemudian dijadikan tempat melempar Jamrah Wusta.

Langkah iblis tidak berhenti di situ, dia beralih kepada Ismail AS, putra Ibrahim Hajar, yang dianggapnya masih memiliki keimanan dan ketakwaan yang rapuh, tapi Ismail AS ternyata juga menunjukkan perlawanan. Beliau kukuh memegang keimanannya dan yakin dengan sepenuh hati akan perintah Allah SWT.

Ibrahim AS, Siti Hajar, dan Ismail AS lalu bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil, yang kemudian diabadikan menjadi lemparan Jamrah Aqabah.

Allah SWT pun memuji upaya Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, karena dianggap berhasil dalam menghadapi ujian. Demikian dikutip dari buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah.

Demikianlah iblis selalu menggoda manusia tidak menaati perintah Allash SWT. Betapapun kecilnya kadar kebajikan yang akan dilakukan oleh manusia, godaan iblis pasti senantiasa menghadang.

Alquran menceritakan ikrar iblis yang dinilai sesat dan dilaknat oleh Allah SWT setelah menolak perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam AS dan minta diberi kesempatan hidup hingga manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Hijr [15].

Melontarkan Jamrah mengingatkan Jamaah haji, bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan. Nabi Ibrahim AS selamat dari godaan iblis, karena ikhlas menjalani hidup untuk menaati perintah-perintah Allah SWT meskipun menghadapi ujian sangat berat menyembelih putranya Ismail AS.

Hikmah Melontarkan Jamrah sangat besar, sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat Allah SWT, yang kemudian dikenal dengan Jamrah Ula (sugra), Jamrah Wusta (saniyah), dan Jamrah Aqabah (kubra).

