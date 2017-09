Operasional Haji Besok, Daker Makkah Akan Berakhir Seiring 11 Pemberangkatan ke Madinah

MADINAH - Operasional haji Daker Makkah akan berakhir pada Selasa 26 September besok. Hal itu ditandai dengan pemberangkatan 11 kelompok terbang terakhir dari Makkah menuju Madinah.

“Ada 11 kloter dengan total 4.352 jamaah akan didorong dari Makkah ke Madinah besok. Kloter terakhir yang akan berangkat adalah UPG 35 dengan 441 jemaah,” terang Kadaker Makkah, Nasrullah Jasam, kepada Media Center Haji, Senin (25/9/2017).

Berikut ini data 11 kloter yang akan diberangkatkan besok menuju Madinah:

1. JKS 95_410 jemaah_berangkat dari Makkah 05.40 WAS 2. BTJ 10_393 jemaah_ berangkat dari Makkah 06.06 WAS 3. SOC 93_360 jemaah_ berangkat dari Makkah 06.23 WAS 4. JKS 96_382 jemaah_ berangkat dari Makkah 08.52 WAS 5. LOP 10_455 jemaah_ berangkat dari Makkah 10.04 WAS

6. BTJ 11_393 jemaah_ berangkat dari Makkah 12.09 WAS 7. SOC 94_360 jemaah_ berangkat dari Makkah 14.25 WAS 8. JKG 63_393 jemaah_ berangkat dari Makkah 14.45 WAS 9. SUB 83_450 jemaah_ berangkat dari Makkah 17.14 WAS 10. SOC 95 _ 315 jemaah_ berangkat dari Makkah 18.37 WAS 11. UPG 35_441 jemaah_ berangkat dari Makkah 18.57 WAS

