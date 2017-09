Hari ke-12 Pemulangan, 250 Jamaah Masih Dirawat KKHI Makkah

MAKKAH - Jamaah haji Indonesia di Makkah berangsur berkurang menyusul fase kepulangan gelombang pertama. Namun, masih terdapat jamaah haji yang menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah.

Penanggung Jawab Medis KKHI Makkah dr. Nirwan mengatakan, sampai saat ini masih ada 250 jamaah haji Indonesia yang dirawat di KKHI Makkah. Angka ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Data tahun lalu pada hari yang sama hanya ada 50 pasien, sedangkan tahun ini jumlahnya hampir mendekati 1 kloter,” ujar Nirwan kepada Media Center Haji di Makkah.

Menurut Nirwan, peningkatan jumlah pasien dirawat ini tidak terlepas dari bertambahnya kuota jemaah jemaah haji Indonesia tahun ini yang mencapai 52 ribu.

Sejak 4 tahun terakhir, kuota Indonesia hanya 168.800, sementara tahun ini mencapai 221.000. Data KKHI, lanjut Nirwan, 63% jamaah yang dirawat memiliki riwayat penyakit (risti) sehingga membutuhkan perhatian khusus.

“Namun, kami selalu berupaya untuk kesembuhan jemaah sehingga dapat dipulangkan bersama kloternya ke Tanah Air atau gabung dengan kloternya di Madinah. Jika tidak memungkinkan akan digabungkan bersama kloter lain atau ditanazulkan,” ujar Nirwan.

Nirwan menjelaskan, tanazul menjadi salah satu cara yang digunakan oleh KKHI, jika kondisi pasien lebih baik untuk dipulangkan. Jamaah bisa dipulangkan jika sudah dilakukan pengecekan medis dan sudah memenuhi kriteria penerbangan.

Update data pasien dirawat di KKHI sampai 15 September 2017 pukul 17.00 WAS, antara lain 53 pasien pria dirawat dan isolasi, 42 pasien wanita plus isolasi, 27 pasien ICU plus intermediet, 15 pasien IGD, 13 pasien psikiatri atau gangguan kejiwaan. Sedangkan jemaah haji yang dirujuk atau dibawa ke Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 148 jemaah.

“Untuk jemaah yang tercatat meninggal atau keluar Certificate Of Death (COD) di Makkah 357,” tandasnya.

Fase pemulangan jemaah haji dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah sudah memasuki hari ke-12. Pergerakan jemaah haji dari Makkah menuju Madinah sudah berlangsung 6 hari dan akan terus berlangsung hingga 26 September mendatang.

(fzy)