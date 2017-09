Mulai 12 September, Jamaah Haji Mulai Bergerak ke Madinah

MAKKAH - Mulai 12 September 2017, jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada gelombang kedua akan mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah.

Kadaker Makkah Nasrullah Jasam mengatakan, rapat digelar untuk memastikan semua Kepala Sektor sudah mendapatkan jadwal keberangkatan ke Madinah.

“Rapat juga untuk memastikan kembali semua nomor kontrak, baik kontrak bus maupun kontrak hotel di Madinah, sudah terinput sehingga ketika menjelang keberangkatan tidak ada kendala lagi,” terang Nasrullah di Makkah, usai menggelar rapat pengecekan kesiapan akhir pemberangkatan jemaah, Senin (11/9/2017).

Menurut Nasrullah, ada perbedaan antara pemberangkatan jamaah dari Makkah ke Jeddah dengan ke Madinah. Kalau ke Jeddah, petugas hanya fokus pada penyiapan dokumen jemaah. “Jika dokumen lengkap, tanpa ada akad akomodasi, jemaah bisa berangkat ke Jeddah,” ujar Nasrullah.

“Tapi kalau ke Madinah, di samping dokumen, harus dipastikan sistem e-Hajj di Muassasah Adilla harus sudah disetujui. Kalau mereka sudah menyetujui, sistemnya sudah memungkinkan, maka jemaah bisa berangkat ke Madinah,” lanjutnya.

Sistem yang dimaksud Nasrullah ini terkait dengan layanan akomodasi dan transportasi. Jika keduanya sudah disetujui, berarti sudah jelas bus yang akan membawa jemaah menuju Madinah dan hotel yang akan menjadi tempat tinggal jemaah selama di Kota Nabawi. Hal lain yang menjadi fokus bahasan rapat adalah terkait akurasi keberangkatan. Nasrullah mengatakan, pemberangkatan ke Madinah harus benar-benar tepat secara waktu, tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlambat. “Kalau terlalu cepat, bisa jadi hotelnya belum siap. Tapi kalau terlambat, bisa jadi berakibat pada proses Arbain yang kurang,” ujarnya.

Sebab, lanjut Nasrullah, check out hotel di Madinah berdasarkan keberangkatan ke Tanah Air. Empat atau lima jam sebelum take off, jemaah sudah harus keluar dari hotel.

“Dalam konteks pelaksanaan Arbain, maka harus dipaskan betul keberangkatan dari Makkah menuju Madinah,” tuturnya.

Jamaah haji Indonesia akan berada di Madinah selama 8–9 hari untuk menjalani ibadah Arbain, yaitu shalat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi secara berturut-turut.

(ulu)