Jamaah Dunia Berbondong-bondong ke Arafah, Kota Makkah Macet!

MAKKAH - Pergerakan jutaan jamaah haji dunia dari Makkah menuju Mina dimulai pagi ini, Rabu 30 Agustus 2017. Bahkan, jamaah haji yang menjalankan tarwiyah sudah berangkat sejak Selasa 29 Agustus 2017 malam.

Kondisi lalu lintas Kota Makkah pun sangat padat. Bus ukuran besar, mulai dari bus sekolah, pariwisata sampai bus tua dengan bagasi di atas mendominasi jalan-jalan Kota Makkah.

Padatnya lalu lintas semakin menjadi karena banyak jalan utama yang juga ditutup kepolisian setempat. Jalan-jalan tersebut digunakan oleh jamaah haji yang tarwiyah.

"Jamaah haji Indonesia yang tarwiyah sudah sampai di Mina dini hari tadi. Mereka umumnya naik bus," ungkap Amin Handoyo, Ketua Daker Madinah yang bertanggung jawab terhadap layanan jamaah di Mina, Rabu (30/8/2017).

Jamaah Indonesia sendiri diberangkatkan secara bertahap dari hotel lantai paling bawah dan berlanjut di atasnya. Mereka akan diangkut oleh 21 bus per maktab-nya.

Keberangkatan dibagi dalam tiga waktu. Masing-masing pukul 08.00 - 12.00 waktu Arab Saudi (WAS), 14.00-16.00 WAS, dan 16.00 - 20.00 WAS.

