Subhanallah, Kota Makkah Dipenuhi Jamaah Berihram Menuju Arafah

MAKKAH - Kota Makkah pagi ini pukul 08.45 Waktu Arab Saudi atau pukul 12.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) tampak dipenuhi jamaah berkain ihram. Pemandangan itu dengan mudah ditemukan di sudut jalan.

Seperti yang terlihat pagi ini di Jalan King Fadh, Makkah, Arab Saudi, banyak jamaah yang berdiri di sepanjang jalan untuk menunggu kendaraan menuju Arafah. Tidak hanya jamaah Indonesia, namun juga jamaah dari negara lainnya tengah bersiap menuju Arafah.

Menurut Kepala Seksi Perlindungan Jamaah Panitia Pelaksana Ibadah Haji Daerah Kerja Makkah Rizal Kani, pagi tadi jamaah sudah diberangkatkan menggunakan bus.

"Alhamdulillah tidak ada persoalan yang berarti," ujarnya.

Arafah adalah lokasi tempat dilaksanakannya wukuf yang menjadi salah satu rukun haji. Jika jamaah tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya menjadi tidak sah. Sehingga, proses ini menjadi sangat sakral.

Arafah terletak di sebelah timur kota Makkah. Jarak Makkah menuju Arafah sepanjang 10 km.

Keberangkatan jamaah dari pemondokan menggunakan bus akan dilakukan dalam tiga tahap. Yakni, pukul 08.00-12.00 WAS, 12.00-16.00 WAS, dan 16.00-20.00 WAS. Jamaah yang diberangkatkan adalah jamaah yang lokasi kamar hotelnya di lantai terbawah hingga paling atas.

(wal)