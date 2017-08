Lalu Lintas Terbatas, Kota Makkah Diperketat dan Mulai Macet

MAKKAH - Jelang puncak haji 2017 akses menuju Kota Makkah diperketat dan jalan-jalan di kota Makkah mulai mengalami kemacetan. Pemerintah Arab Saudi mulai pekan ini sengaja menutup akses jalan menuju puncak haji, Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina).

Salah satunya, akses menuju lokasi Jumarat atau melempar jumrah. Hanya mobil tertentu yang diperbolehkan masuk ke wilayah prosesi haji ini.

Dari pantauan Okezone, terowongan King Fahd Road Tunnel yang merupakan akses ke Jumarat atau tempat melempar jumrah di tutup polisi.

Jalan tersebut berlokasi di depan kantor Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) daerah kerja Makkah, wilayah Syisyah, Kota Makkah. Akibat penutupan jalan tersebut, terjadi kemacetan di sejumlah jalan. Petugas keamanan pun terpantau banyak berjajar di jalan yang mengalami penutupan.

Layanan katering dan bus salawat (feeder bus khusus jamaah Indonesia dari hotel menuju Masjidil Haram) sudah dihentikan sejak 27 Agustus 2017. Kedatangan jamaah juga sudah ditutup sejak satu hari lalu.

Para petugas tersebut secara seksama memeriksa tasreh atau izin dari kendaraan yang ingin masuk ke wilayah proses haji. Selain Jumarat, aturan ketat juga berlaku di pintu masuk Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Kendaraan tanpa tasreh atau surat izin dilarang masuk.

Pengetatan tersebut memang sengaja dilakukan Pemerintah Arab Saudi bertujuan mencegah kepadatan kendaraan di wilayah Armina.

Saat ini seluruh tenda di Arafah Musdalifah dan Mina sudah terpasang 100 persen. Karpet juga sudah dipersiapkan. Begitu juga lokasi di Jamrah atau Hotel Setan.

Sekadar diketahui, Pemerintah Saudi telah mengeluarkan jadwal bagi tiap negara. Untuk Indonesia, jadwal terlarangnya adalah pada 10 Zulhijah pukul 06.00 - 10.30 waktu Arab Saudi (WAS). Lalu tanggal 11 Zulhijah pukul 14.00-18.30 WAS. Terakhir pada 12 Zulhijah terlarang pukul 10.30-14.00 WAS.

Saat ini jumlah jamaah yang berada di Kota Makkah sebanyak 203.065 orang yang tergabung dalam 512 kloter. Per Senin 27 Agustus 2017, total jamaah yang wafat sebanyak 122 orang.

(wal)