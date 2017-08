LANGSUNG DARI MEKKAH, Refleksi Cinta Indonesia meski Jauh dari Ingar-Bingar Lomba 17 Agustusan

MEKKAH - Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Tanah Suci memang jauh dari ingar-bingar perlombaan 17 Agustusan. Kendati kedua negara terpisah ribuan kilometer, namun ada nilai-nilai agama tentang kecintaan terhadap negara yang sangat kuat terasa.

Saat Upacara Kemerdekaan, Kepala Daerah Kerja Mekkah Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Nasrulah Jasam menanamkan nilai-nilai religius. Dia mengisahkan, nilai kenegaraan yang pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut dia, Rasullullah pernah mengatakan kecintaan kepada Kota Mekkah. "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah yang terbaik dan yang paling Allah cintai. Seandainya aku tak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan keluar," ujarnya membacakan hadist sahih, di halaman Kantor Urusan Haji Indonesia, Syisya, Kota Mekkah, Kamis (17/8/2017).

Tidak hanya di Mekkah, Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah pun memberikan nilai kecintaan pada tanah tempat tinggalnya. Diketahui tempat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Madinah Al Munawwarah. Tempat yang paling dimuliakan adalah Mekkah Al Mukarramah namun tempat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Madinah Al Munawwarah.

“Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Mekkah atau lebih cinta lagi," demikian hadist sahih.

Dari nilai tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajari bagaimana keutamaan mencintai Tanah Air. Untuk melaksanakan kecintaan terhadap Tanah Air salah satunya diimplementasikan dengan melayani jamaah haji Indonesia sebaik-baiknya.

"Semoga haji tahun ini diberi kesehatan dan diberikan haji yang mabrur. Semoga para petugas diberi kesehatan dan keberkahan," ujarnya.

