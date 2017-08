Catat! Tarif Resmi Dam Haji 2017 Senilai 450 Real

MAKKAH - Pemerintah Arab Saudi tahun ini akan menerapkan aturan baru tentang mekanisme denda atau dam. Pembayaran dam ditunaikan karena mayoritas jamaah melakukan haji tamattu.

Menurut regulasi Pemerintah Arab Saudi, jamaah haji diharuskan membayar dam pada tempat resmi yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan pembayaran dam. Pasalnya terdapat pasar hewan kurban ilegal, yang dikhawatirkan tidak bertanggung jawab.

Seperti dikutip dari edaran The Saudi Project for the Utilization of Hajj Meat (Adahi), Rabu (16/8/2017), informasi mengenai dam dapat ditelusuri melalui situs Adahi atau menghubungi nomor kontak 8004306666.

Pembayaran dam dilakukan dalam bentuk pembelian kupon dengan harga 450 real atau setara dengan Rp1,575 juta (Rp3.500) per jamaah. Nilai itu berlaku untuk masa musim haji 2017.

Informasinya, sejumlah gerai penjualan akan ditempatkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan di Wilayah Arafah, Muzdalifah serta Mina (Armina). Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi tahun ini akan menerapkan aturan baru tentang mekanisme dam. Jamaah haji diharuskan membayar dam pada tempat resmi yang telah ditentukan.

Pemerintah setempat melarang melakukan pembayaran dan penyembelihan hewan Dam secara individual dan langsung di pasar hewan. Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ahmad Dumyathi Basori, dirinya mendapat informasi dari muasassah, Pemerintah Saudi akan melarang penyembelihan Dam kecuali dilakukan di tempat-tempat yang resmi saja (majazir al-masyru’).

“Koordinator yang membawa jamaah haji untuk melakukan penyembelihan dam atau kurban di luar tempat resmi, akan dibawa ke lembaga investigasi dan penuntutan umum,” ujar Dumyathi.

