Seremoni Penyambutan, Dubes Arab Saudi: Saat Ini Kita Pelayan Allah, Bukan Pejabat

JEDDAH - Seremoni penyambutan jamaah haji Indonesia kloter pertama dalam fase gelombang kedua digelar di Bandara King Abdul Aziz International, Arab Saudi.

Seremoni ini dihadiri sejumlah pejabat dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, yaitu Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Direktur Muasassah Wilayah Asia Tenggara Mohammad Amin Hasan Indragiri, Konjen RI Jeddah Mohammad Hery Saripudin, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis, Ketua PPIH Ahmad Dumiyathi Bashori, Kepala Daker Bandara Arsyad Hidayat.

Dalam sambutannya, Agus Maftuh Abegebriel mengucapkan selamat datang kepada para jamaah yang berasal dari Malang, Kediri, Surabaya, Jawa Timur.

"Selamat datang kepada jamaah di negeri yang Allah jamin keamanannya," ucapnya,

Sabtu (12/8/2017).

Dia sempat bercerita kepada jamaah, Malang merupakan daerah yang tidak awam baginya, sebab Pria kelahiran Semarang itu pernah 'nyantri' di Malang.

Agus Maftuh melanjutkan, meski menjabat sebagai Duta Besar, namun pada saat musim haji semua pejabat diplomatik adalah pelayan Allah SWT yang siap melayani para tamu Allah SWT.

"Jadi Bapak Ibu jangan sungkan jika ada hal kurang berkenan, tolong kami dijewer, karena kita menempatkan sebagai pelayan bukan pejabat," ujarnya disambut kelakar jamaah.

Sebelumnya, Agus Maftuh memperkenalkan, bahwa Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) dipimpin oleh Ahmad Dumiyathi, yang membawahi beberapa tim dari sejumlah instansi seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri. Semuanya memiliki komitmen untuk melayani seluruh jamaah.

Sekadar diketahui, jamaah tiba datang lebih cepat 1 jam dari perkiraan awal atau sekira pukul 09.00 WAS. Kendati demikian panitia sudah bersiap sejak pagi. Tampak Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari tenaga medis, petugas katering dan transportasi langsung bersiaga, kendati jamaah datang lebih cepat.

Berikut daftar kedatangan jamaah:

1. Kloter 44 sampai 46 Embarkasi Surabaya (SUB 44, SUB 45, dan SUB 46).

2. Kloter 38 sampai 51 Embarkasi Solo (SOC 48, SOC 49, SOC 50, dan SOC 51),

3. Kloter 48 sampai 51 Embarkasi Jakarta – Bekas (JKS 48, JKS 49, JKS 50, dan JKS 51).

4. Kloter 9 Embarkasi Palembang (PLM 09).

5. Kloter 15 Embarkasi Medan (MES 15).

6. Kloter 1 Embarkasi Lombok (LOP 01).

7. Kloter 14 Embarkasi Padang (PDG 14).

(wal)