Wow! Ada Replika Ka'bah di Embarkasi Palembang

PALEMBANG - Kawasan embarkasi haji terpadu Palembang yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Selasa memiliki replika kabah berukuran sesuai aslinya dengan berlatar suasana mirip sebenarnya.

"Suasananya hampir mirip seperti di Mekkah termasuk arsitekturnya dibuat mirip dengan aslinya," ungkap Alex saat meresmikan kawasan embarkasi haji terpadu tersebut berlokasi di kompleks asrama haji Palembang, dilansir Antara, Selasa (8/8/2017).

Tidak hanya kabah, replika lintasan Sai juga dibuat hampir mendekati aslinya dengan panjang lintasan 450 meter.

Ini menurut Alex Noerdin dibangun agar para calon jamaah haji dan umroh Sumsel dan kota lainnya maupun seluruh pelajar dapat melaksanakan manasik, tawaf dan sai dengan jarak tempuh seperti di Tanah Suci Makkah.

Kawasan embarkasi terpadu ini juga tengah dibangun Museum Sejarah Islam yang berisikan koleksi benda-benda bersejarah dan bernuansa Islami dengan konsep "Museum Exhibition of the Two Holy Mosques Architecture" yang ada di Saudi Arabia.

"Museum sejarah Islam ini nantinya hanya ada dua di dunia yaitu di Jeddah dan satu lagi di embarkasi Palembang," papar dia.

Ia menambahkan, embarkasi haji Sumsel ini merupakan satu-satunya kawasan terpadu embarkasi haji di Indonesia.

"Kita bukan provinsi terkaya, namun Alhamdulillah hanya Sumsel yang punya kawasan terpadu embarkasi haji," katanya.

Ia meyakinkan dengan fasilitas ini menunjukkan bahwa Sumsel membangun daerah juga membangun syiar Islam hingga keluar negeri.

