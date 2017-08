Alhamdulillah, 20 Kloter Calon Jamaah Haji Indonesia Bakal Mendarat di Madinah Hari Ini

MAKKAH - Gelombang pertama calon jamaah haji Indonesia terus berdatangan di Madinah, Arab Saudi. Sebanyak 20 kloter dijadwalkan mendarat di Kota Nabi, Sabtu (5/8/2017) dari pagi hingga petang.

Jamaah akan mendarat secara estafet di Bandar Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Seperti dikutip dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jamaah yang mendarat berasal dari 9 embarkasi, yaitu:

1. Kloter 21 sampai 24 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 21, JKS 22, JKS 23, dan JKS 24).

2. Kloter 16 dan 17 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 16 dan JKG 17).

3. Kloter pertama Embarkasi Palembang (PLM 01).

4. Kloter 24 sampai 28 Embarkasi Solo (SOC 24, SOC 25, SOC 26, SOC 27, dan SOC 28).

5. Kloter 8 Embarkasi Medan (MES 08).

6. Kloter 24 sampai dua puluh tujuh Embarkasi Surabaya (SUB 24, SUB 25, SUB 26, dan SUB 27).

7. Kloter enam Embarkasi Batam (BTH 06).

8. Kloter tujuh Embarkasi Padang (PDG 07).

9. Kloter sebelas Embarkasi Makassar (UPG 11).

Dijadwalkan pada pukul 18.00 Waktu Arab Saudi calon jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Kloter 1 Embarkasi Medan (MES 01) akan menjadi rombongan yang berangkat terlebih dahulu karena merupakan jamaah yang pertama datang ke Madinah yaitu pada Jumat 28 Juli 2017. (san)

(ton)