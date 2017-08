Nih, Daftar 15 Kloter Jamaah Calon Haji Indonesia yang Tiba di Madinah Hari Ini

MAKKAH - Sebanyak 15 kelompok terbang (kloter) jamaah calon haji Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Arab Saudi, pada hari ini. Ribuan jamaah akan tiba secara berkala dari pagi hingga Jumat (4/8/2017) malam.

Mereka bersal dari sembilan embarkasi, di antaranya Jakarta, Solo, Surabaya, Banjarmasin, dan Padang.

Berikut daftar 15 kloter jamaah calon haji yang dijadwalkan tiba di Madinah hari ini, seperti dikutip dari data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat):

1. Kloter 21-23, Embarkasi Solo (SOC 21, SOC 22, dan SOC 23);

2. Kloter 20, Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKS20);

3. Kloter 20-23, Embarkasi Surabaya (SUB 20, SUB 21, SUB 22, dan SUB 23);

4. Kloter 7, Embarkasi Medan (MES 07);

5. Kloter 5, Embarkasi Batam (BTH 05);

6. Kloter 14 dan 15, Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG 14 dan JKG 15);

7. Kloter 4, Embarkasi Banjarmasin (BDJ 04);

8. Kloter 5, Embarkasi Balikpapan (BPN 05); dan

9. Kloter 10, Embarkasi Makassar (UPG).

Fase pemberangkatan jamaah calon haji gelombang pertama masih akan berlangsung hingga 12 Agustus 2017. Sementara sebagian jamaah yang telah melakukan Salat Arbain (salat selama 40 kali di Masjid Nabawi, Madinah) akan diberangkatkan ke Makkah Al Mukarramah mulai 5 Agustus 2017.

