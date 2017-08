Alhamdulillah... Sempat Bikin Heboh, Tas Jamaah Berisi Uang Rp40 Juta Akhirnya Ditemukan

MAKKAH – Kabar mengejutkan datang dari jamaah Indonesia. Ya, jamaah tersebut kehilangan sebuah tas yang berisi uang tunai Rp40 juta dan 2.600 Riyal Arab Saudi. Jamaah haji itu kehilangan tas di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah sehingga viral di media sosial Tanah Air.

Informasi itu pun segera beredar setelah adanya aduan masuk ke WA Center. Alhamdulillah, secara sigap petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) berhasil menyelamatkan uang tersebut secara utuh hanya dalam waktu tiga jam.

“Dalam hitungan tiga jam sejak masuknya aduan kehilangan, tas tersebut sudah ditemukan dan dikembalikan,” tegas Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Ahmad Dumyathi Basori kepada tim Media Center Haji (MCH).

(Baca Juga: Sedang Serius Simulasi, Eh Ada Kakek Bertongkat Tersasar di Pos Masjidil Haram)

Kini tas jemaah tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Ahmad, berita tentang adanya jamaah haji Indonesia yang kehilangan tas tersebut dia peroleh dari aduan yang masuk ke WA Center yang dirilis PPIH beberapa waktu lalu. Laporan melalui WA yang masuk, langsung dikonfirmasi kebenaran dan kronologis kejadiaannya.

“Saya xxxxx, jamaah calon haji kloter 06 SUB, take off dari Bandara Juanda hari Sabtu/29 Juli 2017 jam 22.30 WIB dan landing di Bandara Sultan Abdul Aziz Madinah hari Ahad/30 Juli pukul 04.50 waktu Madinah,” demikian bunyi laporan yang masuk berupa pesan singkat melalui WA Center.

(Baca Juga: Nenek Sujinah, Penjual Tiwul di Pasar Primbon Akhirnya Naik Haji)

Dikatakan Dumyathi, jamaah tersebut mengaku awalnya akan membawa tas ke kabin pesawat. Namun, karena tidak muat jika ditaruh di kabin, oleh pramugara pesawat tas tersebut dibawa.

“Sampai seluruh penumpang turun, tas saya belum ditemukan juga,” kenangnya.

Setelah informasi aduan dirasa cukup dan tercatat, PPIH Arab Saudi mengecek keberadaan petugas di lapangan melalui layar monitor aplikasi SiskoPPIH.

“Petugas yang mendapat arahan, bergerak mencari. Alhamdulillah dalam hitungan tiga jam, tas yang hilang bisa ditemukan,” jelasnya.

Menurut Dumyathi, selain uang Rp40 juta, dalam tas tersebut juga terdapat uang SAR2.600 (Riyal Arab Saudi), jaket biru, handuk, sarung, dan lainnya.

“Uang Rp40 juta itu terbungkus kantong cokelat,” ucapnya.

Ditemukannya tas tersebut disambut baik jamaah yang kehilangan.

“Alhamdulillah tas tentengan sudah saya terima dalam keadaan utuh tidak kurang suatu apa pun. Salut untuk PPIH Arab Saudi/Madinah, pantas diberikan jempol 10,” tuturnya sebagaimana dikutip dari pesan singkat yang masuk melalui WA Center.

Atas kejadian ini, Dumyathi menilai penggunaan WA Center sangat membantu menangani persoalan yang dihadapi petugas. Tim Kantor Urusan Haji (KUH) sendiri saat ini tengah menyelesaikan proses input data semua petugas, mulai dari unsur mukimin, mahasiswa, perlindungan jamaah, dan PPIH Jakarta. Tampak hadir juga para kepala sektor dan pemegang bravo.

Semua mengenakan seragam dengan aksesoris yang berbeda guna memudahkan proses pemantauan dan percepatan penanganan di lapangan.

“Awalnya memang ini kami pilot project, kan untuk temus. (tenaga musim) Namun, dengan efektifitasnya yang besar. Kami agak memaksa agar semua unsur yang terlibat dalam pelayanan aktif bisa bergabung,” katanya.

Perihal ini pun sudah diusulkan ke Jakarta dan mendapat respons yang positif.

(erh)